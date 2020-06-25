انفراد.. تواريخ مؤجلات الوداد قبل العيد والرجاء قبله وبعده

علم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع أن الرجاء سيخوض مبارياته المؤجلة قبل وبعد عيد الأضحى أواخر يوليوز وأوائل غشت المقبلين بناء على قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقب تلقيها الضوء الأخضر لاستئناف منافسات البطولة بعد توقف اضطراري بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، في وقت يخوض فيه الوداد مبارتيه المؤجلتين قبل العيد.

وشدد المصدر ذاته على كون التوجه يسير نحو برمجة مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة يوم 24 يوليوز على أساس مواجهة فريق يوسفية برشيد يوم 28 من الشهر ذاته، في وقت سيواجه فيه فريق الوداد المولودية الوجدية يوم 24 يوليوز وبعدها بأربعة أيام يلاقي النهضة البركانية.

وكشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء، بمكونات كرة القدم الوطنية، أن استئناف منافسات البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، ستنطلق بداية من 24 يوليوز المقبل، على أساس إسدال الستار عن منافساتها يوم 13 شتنبر المقبل.

وأوضح لقجع، أن الفارق الزمني بين مباريات كل فريق، ستكون بين 3 و5 أيام، مشددا على ضرورة الحرص على المساواة بين الفرق وتمتيعها من نفس مدة الراحة، لضمان تنافس شريف، مشيرا في السياق ذاته إلى كون البداية ستكون بالمباريات المؤجلة.