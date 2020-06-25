بلعياشي يستعير “لوك” مالوما

يحضر الفنان الشاب، نعمان بلعياشي، للعودة إلى سكة الإصدارات من جديد، إذ باشر في الترويج لكليب أغنيته الجديدة، الذي ظهر فيه بـ”نيو لوك” فاجأ جمهوره.

وشارك بلعياشي على حسابه، في موقع التواصل الاجتماعي أنستغزام، منشورا يعلن فيه اقتراب إصدار جديده، الذي يعود به إلى الساحة الفنية بعد غياب زامن فترة الحجر الصحي.

وغير بلعياشي، “اللوك” الخاص به، بدءً من تغيير لون شعره إلى الأشقر، وقصه قصة جديدة، ما جعله شبيها نوعا ما بلوك الفنان العالمي “مالوما”.

واستغل نعمان بلعياشي فترة الحجر الصحي، للتحضير لعمله الجديد، على المنوال نفسه، الذي اتخذه كثير من فناني الأغنية العصرية، ما جعل الإصدارات تتدفق بكثرة، في الآونة الأخيرة.