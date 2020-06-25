ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توّج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، بعد خسارة غريمه مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة 31 من الدوري.

وتمكن "الريدز" من حسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي قبل 7 جولات على نهاية الموسم.

ويتصدر ليفربول لائحة ترتيب الدوري برصيد 86 نقطة، وهو يبتعد بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

يتبع...