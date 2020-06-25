تعادل لأخاء الناصرة وخسارة لهـ. أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق أخاء الناصرة في مباراته أمام هبوعيل نوف هجليل بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة 35 من البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق النصراوي بهدف أحرزه اللاعب، ناجوما كاسيليرست، في الدقيقة 26.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 79 أدرك هبوعيل نوف هجليل هدف التعادل في شباك الفريق النصراوي.

وبهذا التعادل رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 39 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق النصراوي في مباراته القادمة نظيره هبوعيل أشكلون يوم الاثنين المقبل.

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خسارة لهبوعيل أم الفحم

خسر فريق هبوعيل أم الفحم مباراته الخارجية أمام هبوعيل العفولة بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة 35 من البلاي أوف السفلي بالدوري.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، إذ افتتح الفريق المضيف باب التسجيل في الدقيقة العاشرة، ثم في الدقيقة 37 اقتنص اللاعب، بن تسعيري، هدف التعادل لصالح هبوعيل أم الفحم.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 71 حسم الفريق الخصم المباراة بهدف ثان لصالحه.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 46 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.