القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق أخاء الناصرة في مباراته أمام هبوعيل نوف هجليل بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة 35 من البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق النصراوي بهدف أحرزه اللاعب، ناجوما كاسيليرست، في الدقيقة 26.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 79 أدرك هبوعيل نوف هجليل هدف التعادل في شباك الفريق النصراوي.
وبهذا التعادل رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 39 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.
وسيستضيف الفريق النصراوي في مباراته القادمة نظيره هبوعيل أشكلون يوم الاثنين المقبل.
خسارة لهبوعيل أم الفحم
خسر فريق هبوعيل أم الفحم مباراته الخارجية أمام هبوعيل العفولة بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة 35 من البلاي أوف السفلي بالدوري.
وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، إذ افتتح الفريق المضيف باب التسجيل في الدقيقة العاشرة، ثم في الدقيقة 37 اقتنص اللاعب، بن تسعيري، هدف التعادل لصالح هبوعيل أم الفحم.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 71 حسم الفريق الخصم المباراة بهدف ثان لصالحه.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 46 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر تعادل لأخاء الناصرة وخسارة لهـ. أم الفحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.