الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لـ"إعادة تشكيل" العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، عشية الذكرى 75 لوضع ميثاق المنظمة، إلى "إعادة تشكيل" العالم "المضطرب" الذي يواجه وباء كوفيد-19، مشددا على تعزيز التعددية القطبية.

وقال غوتيريش للصحافة إن الذكرى يجب أن تكون مناسبة "لنعيد معا تشكيل العالم الذي نتقاسمه". من أجل ذلك "نحتاج تعددية قطبية فعالة تعمل كآلية حوكمة عالمية حيثما يقتضي الأمر".

ووضع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو بتاريخ 26 حزيران/ يونيو 1945، ودخل حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1945.

وأشار الأمين العام للمنظمة الدولية إلى ضرورة التجديد عند تقديمه كتيبا بعنوان "إنقاذ الأرواح، حماية المجتمعات، التعافي بشكل أفضل"، يتناول الأنشطة، التي تم تنفيذها لمكافحة الجائحة ويعرض خطوطا عامة لخريطة طريق مستقبلية.

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وأضاف في هذا السياق "لا يمكننا العودة إلى الوضع السابق وإعادة إنشاء الأنظمة التي فاقمت الأزمة. علينا إعادة البناء بشكل أفضل مع مجتمعات واقتصادات أكثر استدامة وشمولا ومساواة بين الجنسين".

واعتبر غوتيريش إنه لا توجد ضرورة لاستعمال الفحم الحجري في إنعاش الدول، إذ "حان الوقت للاستثمار في مصادر طاقة غير ملوثة، لا تتسبب في انبعاثات، وتولد وظائف لائقة وتقتصد المال".

وبالنسبة له، فإنّ المستقبل واضح وهو يقوم على "تعميم الوصول إلى الصحة، تعزيز التضامن بين الشعوب والأمم، إعادة التفكير في اقتصاد عالمي (يتصدى) لأوجه التفاوت"، كما "علينا إعادة تصور طريقة التعاون بين الأمم".