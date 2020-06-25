شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 8695 في يوم 25 يونيو، أظهرت تسجيل 511 حالة إصابة جديدة منها 320 حالة لعمالة وافدة، و190 حالة لمخالطين لحالات مصابة وحالة واحدة قادمة من الخارج، كما تعافت 524 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 18501.

وأوضحت أن عدد الحالات المصابة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 136 حالة، منها 38 حالة تحت العناية، في حين أن 5471 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي الذي بلغ 5509 حالة مصابة.