شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البنجلاديشية تغرم 15 مشجعا لاحتفالهم بيوم ميلاد ميسي والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول أمس الخميس إن مجموعة من محبي كرة القدم في بنجلاديش يواجهون عقوبة الغرامة، بعد انتهاكهم لقواعد الإرشادات الصحية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاحتفال بيوم ميلاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح القاضي فيروز حسين أنه أمر بغرامة قدرها 100 تاكا (17ر1 دولار) على 15 شخصا تجمعوا في مطعم في منطقة تشوادانجا الواقعة على بعد نحو 170 كيلو مترا من العاصمة دكا.

وأضاف حسين الذي يقود مجموعة من الجنود لضمان اتباع المواطنين للإرشادات الصحية: "وجدناهم يجلسون داخل المطعم، ينتظرون الاحتفال بيوم ميلاد ميسي".

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وكان ميسي أكمل عامه الثالث والثلاثين أمس الأربعاء.

وتابع حسين أن المشجعين، والذي كان معظمهم من اليافعين، حكم عليهم بعقوبة عدم اتباع قواعد التباعد الاجتماعي في منطقة الإغلاق العام، مضيفا أن صاحب المطعم تم تغريمه بمبلغ 6000 تكا (أكثر من 70 دولار)، بسبب إبقاء مطعمه مفتوحا بعد غروب الشمس.

وتعد كرة القدم لعبة شعبية في بنجلاديش، رغم حقيقة أن البلد الواقع في جنوب آسيا لم يصعد مطلقا لنهائيات كأس العالم، غير أن اللاعبين النجوم مثل ميسي لديهم الكثير من المعجبين في البلاد.