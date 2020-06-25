شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يطالب الدول العربية بدعمه في مواجهة تركيا والإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

- يؤكد إستجابته للدعوات العربية والدولية لحل سياسي في ليبيا أصدر الجيش الوطني الليبي بيان يطالب فيه جميع الدول العربية بدعمه في مواجهة تركيا والإرهاب. وقال: المعركة ضد الإرهاب والمرتزقة ومطامع تركيا لن تتوقف، ونشكر مواقف الدول العربية الرافضة للانتهاكات التركية. كما يؤكد إستجابته للدعوات العربية والدولية لحل سياسي في ليبيا، وأن أي تسوية سياسية يجب أن تحفظ وحدة أراضي ليبيا.

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