مقتل شخص وإصابة 6 جراء غارة تركية على شمال العراق

قتل شخص، وجرح ستة آخرون، الخميس في غارة تركية على إقليم كردستان شمالي العراق، حيث أطلقت أنقرة قبل نحو أسبوع عمليات بزعم مطاردة عناصر من حزب العمال الكردستاني.



وقال كامران عبدالله، مدير ناحية كابيلون الواقعة ضمن محافظة السليمانية، إنّ "غارة جوية استهدفت شاحنة في منطقة كونه ماسي، أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة ستة كانوا على مسافة قريبة.

وأوضح أنّ "هوية الرجل الذي قتل لم تعرف بعد، والمصابين "امرأتان وطفلان ورجلان".

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وفي 17 يونيو/ حزيران، أنزلت تركيا بعد غارات جوية، عناصر من قواتها الخاصة في إقليم كردستان بزعم مطاردة عناصر من حزب العمال الكردستاني.

وبرغم احتجاج السلطات العراقية، تواصل تركيا عملياتها، ولقيت العملية العسكرية، إدانات واسعة، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التدخل العسكري التركي "اعتداء على السيادة العراقية"، ويجري بدون تنسيق مع بغداد، بما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي وبعلاقاتها بجيرانها العرب على حدٍ سواء.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق شمالي العراق فجر الإثنين.

واعتادت تركيا اختراق الأجواء العراقية بدعوى ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا من المدنيين.