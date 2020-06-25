الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/6/26 12:44 ص بتوقيت أبوظبي
ذكرت الإذاعة الرسمية الصومالية، الخميس، أن قوات الأمن الصومالية قتلت قائدا عسكريا بحركة الشباب الإرهابية.
وأضافت الإذاعة الرسمية، أن أشرف عزمي أبو حمدان، وهو من نيبال، قتل خلال عملية عسكرية في منطقة جوبا الوسطى بجنوب الصومال.
يأتي ذلك بعد استعادة الفرقة التاسعة للقوات المسلحة الوطنية في وقت سابق، منطقة " أبال" على بعد 20 كيلومتراً من جنوب مدينة حدر عاصمة محافظة بكول بجنوب البلاد.
وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في الصومال، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.
ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام صومالي: مقتل قائد عسكري بحركة "الشباب" الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.