إعلام صومالي: مقتل قائد عسكري بحركة "الشباب" الإرهابية

ذكرت الإذاعة الرسمية الصومالية، الخميس، أن قوات الأمن الصومالية قتلت قائدا عسكريا بحركة الشباب الإرهابية.



وأضافت الإذاعة الرسمية، أن أشرف عزمي أبو حمدان، وهو من نيبال، قتل خلال عملية عسكرية في منطقة جوبا الوسطى بجنوب الصومال.

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يأتي ذلك بعد استعادة الفرقة التاسعة للقوات المسلحة الوطنية في وقت سابق، منطقة " أبال" على بعد 20 كيلومتراً من جنوب مدينة حدر عاصمة محافظة بكول بجنوب البلاد.

وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في الصومال، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.



ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.