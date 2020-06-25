191 "سيناتور أمريكي" في رسالة لنتنياهو: نرفض الضم

دعا 191 عضوا في الكونجرس الأمريكي، الخميس، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن الضم الأحادي لأراض فلسطينية بالضفة الغربية، مشددين على استمرار دعمهم لحل الدولتين للشعبين.

وقال النواب في رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الوزراء المناوب بيني جانتس ووزير الخارجية جابي أشكنازي: "بصفتنا شركاء ملتزمين في دعم وحماية العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، فإننا نعرب عن قلقنا العميق إزاء النية المعلنة للمضي قدمًا في أي ضم أحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية ، ونحث حكومتكم على إعادة النظر في الخطط التي تسير بهذا الاتجاه".

وجاء في نص الرسالة التي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها : "نكتب بصفتنا مشرعين أمريكيين داعمين منذ فترة طويلة ، بناءً على قيمنا الديمقراطية المشتركة ومصالحنا الاستراتيجية ، لإسرائيل والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بدولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية القوية والآمنة ، والدولة القادرة على البناء على معاهدات السلام الحالية وتوسيع التعاون مع اللاعبين الإقليميين والمجتمع الدولي".





وأضاف أعضاء الكونجرس: "لقد أيدنا باستمرار السعي من أجل التوصل إلى اتفاق سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين يؤدي إلى دولتين لشعبين ومستقبل أكثر إشراقا للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق ، نكتب اليوم للتعبير عن قلقنا العميق من أن الدفع باتجاه الضم الأحادي الجانب للأراضي في الضفة الغربية بعد الأول من تموز/يوليو سيصعب تحقيق هذه الأهداف".

وأشاروا إلى أن: "الإجماع الأمريكي بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة يدعم منذ فترة طويلة المفاوضات المباشرة لتحقيق حل الدولتين القابل للحياة والذي يعالج تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين ، ورغبتهم في الأمن على المدى الطويل والسلام العادل والمستدام. لقد أعاد مجلس النواب الأمريكي تأكيد هذا الموقف مرتين العام الماضي. نتخوف من أن الإجراءات الأحادية الجانب ،التي يتخذها أي من الجانبين ،ستدفع الأطراف بعيدا عن المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي عن طريق التفاوض".



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وقال أعضاء الكونجرس: "ما زلنا ثابتين في اعتقادنا أن السعي إلى إقامة دولتين لشعبين أمر ضروري لضمان إسرائيل يهودية ديمقراطية آمنة قادرة على العيش جنبًا إلى جنب ،في سلام واعتراف متبادل ، مع دولة فلسطينية مستقلة قابلة للبقاء ومنزوعة السلاح ".



وأضافوا: "من المرجح أن يعرض الضم من جانب واحد للخطر تقدم إسرائيل الكبير في التطبيع مع الدول العربية في وقت يمكن أن يساهم فيه تعاون أوثق في مواجهة التهديدات المشتركة. إن الضم من جانب واحد يخاطر بانعدام الأمن في الأردن ، مع مخاطر ثانوية خطيرة لإسرائيل. أخيراً ، يمكن للضم من جانب واحد أن يخلق مشاكل خطيرة لإسرائيل مع أصدقائها الأوروبيين وشركائها الآخرين في جميع أنحاء العالم. لا نرى كيف تخدم أي من هذه المخاطر الحادة المصلحة طويلة الأمد لإسرائيل كدولة قوية وآمنة".





وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن كشف اعتزامه الشروع بضم 30% من مساحة الضفة الغربية من بينها غور الأردن بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

ورفض الفلسطينيون والمجتمع الدولي خطوة الضم، وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية من أنها ستحكم بالفشل على فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين