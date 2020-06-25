السعودية ترحب بإعلان كوسوفو حزب الله "إرهابيا": يعزز الأمن

رحبت السعودية، الخميس، بقرار حكومة كوسوفو إعلان "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية.



ووصفت وزارة الخارجية السعودية في بيان،الخميس، تلك الخطوة بأنها مهمة في "تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي"، وحثت العالم على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب وجماعات حول العالم.

وأعلن رئيس وزراء جمهورية كوسوفو، عبدالله حوتي، في وقت سابق عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، "حزب الله منظمة إرهابية".

Advertisements

وفي مايو/ أيار الماضي، دعا مسؤول أمريكي، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار حزب الله اللبناني ككل منظمة إرهابية وعدم التفريق بين جناحيه السياسي والعسكري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل التصدي للتنظيم المتطرف.

وقال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، إن إعلان ألمانيا في أبريل/نيسان حظر أنشطة حزب الله الإرهابي الموالي لإيران على أرضها يعتبر تطورًا تاريخيًا يوضح أن باقي دول العالم تنضم لجهود واشنطن في عزل التنظيم العنيف والتصدي له.

وفي يوليو/تموز 2019 شاركت الأرجنتين والولايات المتحدة في استضافة ورشة عمل حول مكافحة الإرهاب تزامنت مع الذكرى السنوية الـ25 لهجمات حزب الله على جمعية آميا اليهودية في بوينس آيرس.

وخلال هذا اللقاء، أعلنت الأرجنتين تصنيفها حزب الله منظمة إرهابية، وتبعتها باراجواي في أغسطس/آب، ثم في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بورشة مكافحة الإرهاب التالية، أعلنت كولومبيا وهندوراس تصنيفهما لحزب الله.