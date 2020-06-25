قرقاش: لا حل عسكريا في ليبيا.. ونهج تركيا غير صحيح

أجرت قناة "CNBC" الأمريكية مقابلة مع الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، حول وضع عدد من النقاط الساخنة في العالم العربي والعالم ومنظور الإمارات تجاه هذه الأحداث.

تركيا والشأن الليبي

وفي سؤال حول الموقف الأحادي لتركيا في ليبيا، أكد قرقاش على ضرورة توحيد الجهود في الوقت الراهن لإنقاذ أكثر من 60 ألف مدني محاصرين داخل مدينة سرت، حيث تستعد تركيا والمليشيات والمرتزقة السوريون للهجوم على مدينة سرت، مؤكدا في الوقت ذاته عدم جدوى الحل العسكري في ليبيا.

وقال إن الجامعة العربية أصدرت بيانا قويا للغاية يدين وجود القوات الأجنبية في ليبيا، يطالب بوقف إطلاق النار وطرد المرتزقة من ليبيا والعودة إلى العملية السياسية.

وشدد قرقاش على أن هناك حاجة إلى كل الجهود الدبلوماسية، سواء أكانت أوروبية، أو أمريكية أو أفريقية، لتجنب المواجهة في سرت ووقف إطلاق النار ثم إلى التوصل إلى حل سياسي دائم.

وحول الأطماع التركية في ليبيا، أشار قرقاش إلى أن الأتراك يحاولون إقامة موطئ قدم لهم في دولة عربية غنية مثل ليبيا. وقد قاموا بذلك في دول عربية أخرى، في إطار التمركز الاستراتيجي لإظهار تركيا كقوة إقليمية.

وأشار إلى أن هذا ليس هو النهج الصحيح لتركيا لإقامة علاقات مثمرة وودية مع العالم العربي.

ويرى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يحلم بإحياء الطموحات الإمبريالية للإمبراطورية العثمانية السابقة.

التصعيد الإيراني



وحول التصعيد الإيراني في الخليج قال قرقاش إن هناك أشياء يجب القيام بها في الشأن الإيراني، أولها هو محاولة تجنب التصعيد.

وتابع: لدينا مشكلات مع إيران، لكن عدم التصعيد في الوقت ذاته يخدم كل دول الخليج.

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وأضاف أن سياسة إيران في المنطقة أو سياستها الإقليمية، ووكلائها، وسياسات تطوير الصواريخ تمثل مشكلة فعلية. وهذا شيء نحتاج إلى التعامل معه بفاعلية. وأن من مصلحتنا أن نفكر في منطقة أكثر استقرارًا وازدهار للجميع.

وأشار إلى أن الإمارات تؤيد تلبية إيران للدعوات المختلفة التي أصدرتها الولايات المتحدة للدخول في مفاوضات.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: "بالنسبة لنا، لا يمكننا أن نجلس هناك ونقول أننا لسنا قلقين بشأن سياسة إيران الإقليمية، وأننا لسنا قلقين بشأن برنامج الصواريخ البالستية الإيراني. نحن قلقون للغاية لأننا رأينا أن هذه السياسات الإقليمية مسؤولة عن الكثير من عدم الاستقرار في المنطقة ورأينا هذه الصواريخ تستخدم في أنشطة شائنة مختلفة في منطقتنا. يجب أن نكون صريحين مع ذلك. لكن في الوقت نفسه، نحن نتشارك نفس المنطقة ونود حل هذه القضايا سياسياً. "

التوترات في بحر الصين الجنوبي



حول التوترات في بحر الصين الجنوبي قال قرقاش إن الإمارات ليست وحدها القلقة بشأن هذه التوترات التي تعد مصدر قلق عالمي.

وأردف: ندرك جميعاً أن أمريكا لديها أكبر شبكة من الحلفاء في العالم ونعتبر أنفسنا حليفاً مهماً لواشنطن.. نود أن نرى علاقة أكثر تعاوناً بين واشنطن وبكين.

أزمة لبنان



في الشأن اللبناني أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أن لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية وهو يكافح لاجتياز أزمة اقتصادية عميقة.

وأكد ان ما يشهده لبنان من "انهيار اقتصادي مقلق للغاية".

وأشار قرقاش إلى أن الإمارات لن تفكر في تقديم الدعم المالي للبنان إلا بالتنسيق مع الدول الأخرى

وحذر من أن "لبنان يشهد تراكما للمشكلات وإملاء للخطاب السياسي من جانب حزب الله الذي يملك فعليا جيشا داخل لبنان."

وأكد أن بلاده لديها مخاوف من تأثيرات التوترات بين الولايات المتحدة والصين.