كورونا يحتجز ضباطا وجنودا بجيش الاحتلال في "الحجر الصحي"

دخل رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، تامير هيمان، والناطق بلسان الجيش هيدي سيلبرمان ، وعشرات الضباط والجنود إلى الحجر الصحي إثر مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس، إن رئيس شعبة الاستخبارات وقادة آخرين في الشعبة، دخلوا إلى الحجر الصحي حتى بداية الأسبوع القادم.

وأضاف أن هيمان وقادة شعبة الاستخبارات شاركوا الأسبوع الماضي في جلسة تواجد فيها ضابط إسرائيلي تم تشخيص إصابته فيما بعد بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه "في ضوء ذلك، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، دخل هيمان وغيره من كبار قادة شعبة الاستخبارات إلى الحجر الصحي".

وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، دخول الناطق باسمه هيدي سيلبرمان و100 آخرين من الضباط والجنود في وحدة الناطق بلسان الجيش إلى الحجر الصحي.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد المشاركة في مناقشة الأسبوع الماضي تبين لاحقا إصابة أحد المشاركين فيها بفيروس كورونا.

Advertisements

إصابة 326 ضابط وجندي

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا تم تشخيص إصابة 326 ضابط وجندي بالفيروس.

وذكر إن 237 منهم إما تشافوا او سرحوا من الخدمة ما يشير إلى أن 89 جنديا وضابطا ما زالوا مصابين بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت ، مساء الخميس، تشخيص إصابة 668 إسرائيليا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما رفع حصيلة عدد المصابين الى 22400 حالة.

وأضافت في بيان أنه من مجمل الإصابات هناك 52 حالة وصفت حالتهم بالمتوسطة و47 خطيرة و29 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن 16007 من المصابين تماثلوا للشفاء ما يجعل عدد المرضى الحاليين 6084 شخصا.

واستنادا إلى بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس بلغ 309 حالات.