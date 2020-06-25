شعر بإعياء أثناء أداء مهام عمله.. حقيقة إصابة الفريق مهاب مميش بكورونا

كتب: ضياء السقا

ترددت أنباء، خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعى، تفيد بإصابة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ، بفيروس كورونا المستجد، ونقله لمستشفي العزل بالإسكندرية.

من جانبها، نفت مصادر مقربة من مميش، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إصابته بفيروس كورونا، ونقله لمستشفى العزل، مؤكدة أن الفريق كان يباشر مهام عمله بشكل طبيعي، حيث شعر بإعياء بسيط مما ألزمه الراحة.

وأشارت المصادر إلى أن مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، يتواجد في منزله الآن ولم يتم نقله إلى المستشفى.

الفريق مهاب محمد حسين مميش هو رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية الحالي. ولد في 6 أغسطس 1948 وشغل سابقاً منصب قائد القوات البحرية المصرية منذ 27 سبتمبر 2007، وبحكم منصبه كان عضواً في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شئون جمهورية مصر العربية في أعقاب ثورة 25 يناير.

حياته المهنية

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تم تعيينه قائداً للقوات البحرية المصرية في 27 سبتمبر 2007 وحتى 12 أغسطس 2012.

تم تعيينه رئيساً لهيئة قناة السويس بدرجة وزير في 12 أغسطس 2012.

تم تعيينه رئيساً للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجانب منصبه كرئيس لهيئة قناة السويس في 30 أبريل 2017.

تم تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية في 17 أغسطس 2019.

التأهيل العلمي

درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية وبكالوريوس العلوم البحرية من الكلية البحرية المصرية سنة 1971.

دورة هروب الغواصات للطوارئ.

دورة المعرفة العامة للغواصات.

دورة الأمن العسكري.

درجة الماجستير في العلوم البحرية.

درجة زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

مهامه خلال توليه قيادة القوات البحرية

تأمين مسرح العمليات البحري والموانئ والمسطحات المائية والممرات البحرية والأهداف الاستراتيجية الموجودة بالمياه الإقامية المصرية.

تأمين السواحل ومنصات الغاز والبترول ومكافحة أعمال التلوث البحري.

التصدي لمحاولات الإغارة علي المستودعات والموانئ وخاصة موانئ البترول.

التعاون مع الجيش الثاني الميداني وقوات حرس الحدود لمنع أية أعمال تخريبية من شأنها تعطيل الملاحة في قناة السويس.

تأمين مقرات الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 189 لجنة ومقر في المحافظات والنقاط التي تتواجد بها قواعد بحرية وأبرزها الإسكندرية والبحر الأحمر.

تأمين لجان امتحان الثانوية العامة بالإسكندرية.

تأمين شوارع مدينة الإسكندرية ونشر الكمائن أثناء أحداث ما بعد ثورة يناير بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية.

التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية.

تأمين المياه الإقليمية المصرية ضد أعمال القرصنة.

الاهتمام بتصنيع وحدات بحرية جديدة في الترسانات البحرية المصرية بشكل مشترك في حين تتولي الترسانات تصنيع وحدات كاملة بإنتاج مصري خالص.

إجهاض العديد من عمليات تهريب السلاح والمخدرات.