دون تعطيل للمرور.. الجيزة: إجراء قطع عرضي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارعي سويلم والإسلام بالاتجاهين لمدة 3 أيام، من الساعة 12 صباحا وحتى الـ 5 صباحا، ابتداء من غد الجمعة، وحتى الأحد المقبل، دون تعطيل للحركة المرورية.

وقالت المحافظة في بيان لها، الخميس، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع.

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وقامت المحافظة، بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق غاز طبيعي و المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بالإشراف والمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.