متحدث أردوغان: أي مشروع في المنطقة بدون تركيا محكوم عليه بالفشل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

في تصريح جديد يكشف أهداف ونوايا أنقرة، زعم إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أي مشروع في سوريا أو شرق المتوسط وشمال إفريقيا بدون تركيا محكوم عليه بالفشل.

وقال، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الخميس: "لا يمكن تنفيذ أي خطة بدون تركيا سواء في سوريا أو شرق المتوسط أو شمال إفريقيا التي تشكل الجناح الجنوبي للناتو، أو المناطق الشمالية للبحر المتوسط، فأي خطة أو مشروع ستقومون به بدون تركيا محكوم عليه بالفشل".

واتهم قالن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالطمع في موارد بلده، وقال: "حفتر طامع بالموارد في ليبيا". وتابع المتحدث التركي: "حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات وفرنسا يلعب لعبة خطرة للغاية من أجل مواصلة الفوضى وحربه الخاصة".

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وأضاف أن "أي فراع أمني يتشكل في المنطقة سيعرض شمال إفريقيا والبحر المتوسط وأوروبا وجنوب حلف شمال الأطلسي للخطر من الناحية الأمنية".

وحول موقف الولايات المتحدة وروسيا بشأن الوضع في ليبيا، قال قالن إن "روسيا تدعم حفتر حاليا، والولايات المتحدة كانت تدعمه سابقًا وابتعدت عنه حاليًا نتيجة للتقارب بينه وبين روسيا". وأضاف: "لكن الولايات المتحدة تتجنب لعب دور حاسم في ليبيا، واتصالاتنا مع واشنطن وموسكو ستتواصل بهذا الخصوص".

وتابع: "نؤكد لنظرائنا والبلدان الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا أننا إلى جانب وقف إطلاق النار وندعم تمهيد الطريق لعملية سياسية، لكن يجب تهيئة الظروف الموضوعية من أجل تحقيق ذلك، وعدم استغلال وقف إطلاق النار كمناورة تكتيكية جديدة تكسب حفتر مزيدًا من الوقت، إذ علينا أن نقدم على خطوات لدفع العملية السياسية في ليبيا عبر الأطراف والعناصر المشروعة".

وحول العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا في العراق، قال قالن إن بلاده عرضت على العراق التعاون للقضاء على التهديد الذي يشكله حزب العمال الكردستاني، مضيفا أن العمليات ضد هذه المنظمة تأتي في هذا الإطار، وذلك رغم إعلان العراق احتجاجه الرسمي على هذه العمليات.