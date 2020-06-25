الأزهر: خروج 190 حالة بالمستشفى التخصصي بعد الشفاء من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - محمود علي

أعلنت جامعة الأزهر، تماثل وخرج 190 من مصابي فيروس كورونا من المستشفى التخصصي، بمدينة نصر، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة وتعافيهم التام.

وأشارت إلى أنه في إطار رسالة الأزهر ودعما لجهود الدولة تم افتتاح مستشفى الزهراء الجامعي لاستقبال مصابي كورونا، ما يعد إضافة مهمة للجهود التي تبذلها المنظومة الصحية خدمة لأبناء الوطن.

وأكدت أن المستشفى التخصصي والزهراء يقدمان خدماتهما بالمجان لأعضاء هيئة التدريس وأقاربهم، وجموع المواطنين، انطلاقا من رسالتها في خدمة المجتمع وتضامنا مع جهود مؤسسات الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، المشرف العام على المستشفيات، إن القطاع الطبي يشارك ببسالة متصديا لجائحة أزمة كورونا، بداية من مشاركة أطباء كلية طب بنين دمياط فى الإشراف على مستشفيات العزل بمحافظات الوجه البحري، ومرورا بفريق أطباء كلية طب بنين أسيوط والمشاركين في الإشراف على مستشفى العزل بأبو تيج، ونهاية بفريق أطباء كلية طب بنين القاهرة، المشرف على مستشفيات العزل بمستشفيات العجوزة والشيخ زايد آل نهيان، والتخصصي والزهراء الجامعي.