إقرارات صحية للركاب.. ننشر خطة الحجر الصحي بالمطارات استعدادًا لعودة الرحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وضعت إدارة الحجر الصحي بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، خطة احترازية بالمطارات تزامناً مع استئناف الحركة الجوية بداية من يوليو المقبل، وذلك في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال خطة التأمين الطبية والاحترازية على القادمين من الخارج.

وتشمل الإجراءات الاحترازية، التزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة، والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول، ووضعت إجراءات تلتزم بها مطارات الوصول، وتشمل وضع تشغيل يومي بصورة تنظم موعد وصول الرحلات الجوية موزعة على مدار 24 ساعة، كما يراعى في التشغيل اليومي وقتًا كافيًا بين الرحلة والأخرى لإنهاء الإجراءات الصحية الوقائية وعدم اختلاط الركاب بالرحلات الأخرى.

ويتم إلزام مطارات الوصول بتنظيف وتطهير صالات الوصول مرة كل 5 ساعات، والمطارات ذات الكثافة العالية يتم التطهير مرة كل 3 ساعات، إضافة إلى تطهير الحقائب بالمهبط فور وصولها، وإلزام مطارات الوصول بالتعاقد مع محارق للتخلص الآمن من نفايات الطائرات، وتنظيف وتطهير صالات الوصول ويشمل الأسطح والأرضيات والمعدات ومقابض الأبواب.

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ووضعت إدارة الحجر الصحي إجراءات تلتزم بها شركات الطيران، وتشمل توفير الإقرارات الصحية (نسخة للمصريين ونسخة لغير المصريين)، باللغة العربية والإنجليزية بمطارات المغادرة وتوقيتها من قبل الراكب قبل الصعود على كل رحلة دولية، وفحص وقياس درجة حرارة المسافرين القاصدين الدخول لمصر، وعدم السماح بصعود أي من الركاب على متن الطائرة الذي درجة حرارته 38 أو من يعانون من أعراض تنفسية، وإلزام شركات الطيران بتقديم نموذج إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول بما يفيد تطهير الطائرات القادمة، وإذا أصيب مسافر بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة فيجب اتخاذ التدابير اللازمة بين الركاب وطاقم الطائرة مع الراكب، وسيتم فصل الراكب المريض عن الآخرين (مترين أو 6 أقدام مثاليًا)، إضافة إلى تعيين أحد أفراد الطاقم الطائر لخدمة المريض، واتباع احتياطات مكافحة العدوى عن طريق طاقم الطائرة، وتطهير الطائرة وفلاتر الطائرة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وفور وصول الركاب إلى المطارات المصرية، يتم فحص ومناظرة جميع الركاب القادمين من كل دول العالم الركاب العابرين (ترانزيت) على الرحلات الأساسية والخاصة والبضائع، وقياس درجة حرارة الركاب من كل الدول وملاحظة أي شخص يعاني ارتفاع درجة الحرارة أو أعراضًا تنفسية، وفي حالة الاشتباه يتم تحويله إلى الحميات لتقييم الحالة.

وستتم مراجعة الإقرارات الصحية المقدمة إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول عن طريق شركات الطيران، وتسجيلها على برامج متابعة القادمين من الخارج على الفور لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يوماً من تاريخ الوصول.