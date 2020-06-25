التقديم لجميع الجنسيات .. كل ما تريد معرفته عن الكلية التقنية بالسعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع البحث الشهير "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، تريند بعنوان" الكلية التقنية"، ليحتل صدارة المركز الأول في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، من قبل الشعب السعودي، وذلك عقب فتح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

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رابط التقديم في الكلية التقنية:

وفقًا لبيان صادر عن المؤسسة العامة للتدريب التقني، فأنه يمكن للطلاب الراغبين في التقديم بالكليات التقنية، تسجيل البيانات عبر الرابط التالي"https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage".

شروط التقديم في الكلية التقنية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجوز قبول غير السعوديين وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.

2- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الفنية أو المهنية الصناعية أو الثانوية العامة المطورة أو ما يُعادلها.

3- ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل المطلوب للتقديم بطلب الالتحاق أكثر

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من خمس سنوات.

4- أن يكون لائقًا طبيًّا.

5- أن يكون متفرغًا كليًّا للتدريب.

6- ألا يقل عمره عند التقديم عن ١٧ سنة ولا يزيد على ٣٠ سنة .

7- ألا يكون مفصولًا لأي سبب من أي كلية تقنية من قَبل ويمكنه العودة بعد ثلاث فصول تدريبية.

8- ألا يكون مفصولًا لأي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية أو تدريبية من قَبل .

9- أن يكون حسن السيرة والسلوك .

10- أن يستوفي أي شروط معلنة وقت التقديم والتي تحددها الإدارة العامة لخدمات المتدربين .

11- يجوز قبول الموظف من القطاعين العام والخاص شريطة حصوله على موافقة مرجعه للتفرغ للتدريب.