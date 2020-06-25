مسئول عسكرى يمنى : الجيش يطوق مليشيا الحوثي في مدينة الحزم

أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة بالجيش اليمني اللواء الركن أمين الوائلي أن أبطال القوات المسلحة تطوق مليشيا الحوثي الانقلابية، في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد أن تمكنت من تحرير عدد من المواقع العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية،

وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح الوائلي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس أن قوات الجيش حررت، خلال الأيام القليلة الماضية، مواقع استراتيجية في المحافظة، مشيرا إلى أن

المليشيا المتمردة تكبدت - خلال المعارك - عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

وجدد "الوائلي" العهد في المضي قدماً نحو تحقيق النصر المبين لكافة أبناء الشعب اليمني المتمثل في تحرير ما تبقى من تراب الوطن التي ما تزال تحت سيطرة مليشيا الكهنوت الحوثية.