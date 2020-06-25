أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن أمله في أن يكون هناك لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد قريبا، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف جيبريسوس"وفقا لتقدير العلماء فإنه يمكن الحصول على لقاء خلال عام واحد ،مبينا في الوقت ذاته أنه حال تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك ولكن بشهرين.
وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه إذا أمكن إنتاج لقاح من هذا القبيل فيجب أنيكون متاحا للجميع.. مضيفا أن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحا، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير.
وقال "نأمل أن يكون هناك لقاح، والتقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام. وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية : نأمل أن يكون هناك لقاح لـ"كورونا" خلال عام واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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