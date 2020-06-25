الأمم المتحدة: اقتصاد اليمن بات قريبا من كارثة غير مسبوقة

أكدت الأمم المتحدة أن اقتصاد اليمن الذي تعصف به الحرب بات قريبًا من كارثة غير مسبوقة، بسبب تخفيضات كبيرة على المساعدات وتباطؤ التحويلات وعملة آخذة بالضعف فضلًا عن جائحة كورونا، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحث منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك
وقال لوكوك إن أسعار الغذاء ارتفعت بين 10-20% في بعض المناطق خلال الأسبوعين الأخيرين فقط.
وفي غياب أي ضخ جديد للعملة الصعبة، فلن يزيد الوضع إلا سوءا" مضيفا أن "اقتصاد اليمن بصدد كارثة غير مسبوقة.
وتعجز سفن شحن الوقود التجارية عن دخول ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ الثامن من يونيو، وقال لوكوك إن الوقود ضروري لضخ المياه ولكي تواصل مراكز الرعاية الصحية عملها.
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