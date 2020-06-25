الصحة الموريتانية : 3 وفيات بكورونا وتسجيل 220 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ مارس الماضي، إلى 3739 مصابا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت «لصحة الموريتانية، مساء الخميس، إلى تسجيل ثلاث ووفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 119.

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ولفتت الوزارة إلى تسجيل 151 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد

الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» 1225.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 480 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من تسعة ملايين إصابة.