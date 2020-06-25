أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ مارس الماضي، إلى 3739 مصابا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت «لصحة الموريتانية، مساء الخميس، إلى تسجيل ثلاث ووفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 119.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 151 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العددالإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» 1225.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 480 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من تسعة ملايين إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الموريتانية : 3 وفيات بكورونا وتسجيل 220 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.