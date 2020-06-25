نانسي بيلوسي : لا يمكن التوافق بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين حول إصلاح الشرطة

صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إن بعض مواقف النواب الجمهوريين والديمقراطيين حول إصلاح جهاز الشرطة لا يمكن التوفيق بينها، وذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وفي حديثها مع صحيفة واشنطن بوست، أوضحت بيلوسي أن الديمقراطيين لنيقبلوا استخدام وضعيات الخنق، مضيفة أن الاختلاف مع الجمهوريين في هذا الشأن هو من بين الأشياء التي لا يمكن التوفيق بينها ببساطة.
وكانت بيلوسي قدمت في وقت سابق من هذا الشهر مشروعقانون بشأن إصلاح الجهاز على نطاق واسع على خلفية الاحتجاجات بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد على أيدي الشرطة.
من جهته، وقع ترامب في 16 يونيو مرسوما ينص على إصلاح محدود في جهاز الشرطة، ويمنع أفردها من استخدام وضعية الخنق بالضغط على الرقبة إلا في الظروف الاستثنائية وحالات الخطر.
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