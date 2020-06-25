السعودية ترحب بقرار حكومة كوسوفو إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار حكومة جمهورية كوسوفو إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفو، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفو، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

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