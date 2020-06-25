المملكة تشارك في مؤتمر المانحين للسودان

وترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي أوضح خلال الكلمة التي ألقاها عن بالغ التقدير للأصدقاء في ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، على جهودهم المبذولة لعقد المؤتمر، مؤكداً دعم المملكة الكامل للحكومة الانتقالية، ودعم السودان وشعبه بما يحقق مصالحه الوطنية وآماله المشروعة.
وأكد أنه يقع على عاتق الجميع ضرورة مضاعفة الجهود ليتمكن السودان من عبور الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، والتي زادت جائحة كورونا من مفاقمتها، وتحقيق أمنه واستقراره، وتبوئه مكانه الصحيح في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
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