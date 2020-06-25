إيطاليا… تسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد

وأعلنت إيطاليا، اليوم الخميس، تسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 30 حالة في الإحصائية اليومية المنشورة أمس الأربعاء.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 34 حالة، وبلغ عدد الضحايا بالتالي 34678 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد 21 شباط.

ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي لحصيلة الوفيات اليومية، بعد أن شهد تراجعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 24 حزيران إلى 30.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 296 حالة، مقارنة مع 190 في إحصائية 24 حزيران، ليصل العدد الإجمالي إلى 239706.

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وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 18303 حالات، وانخفضت حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة إلى 103 أشخاص.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 614 حالة، حيث ارتفع المؤشر من إلى 186725 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين.

وحذرت السلطات الصحية الإيطالية، سابقاً، من ظهور “مؤشرات منذرة” بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، لا سيما في روما، مشيرةً إلى أن انتقال الفيروس “لا يزال قويا”، داعية الناس إلى توخي الحذر.

وقال المعهد العالي للصحة في إيطاليا، في تقريره الأخير للأسبوع الممتد بين 8 و14 حزيران، إنه “في بعض المناطق، أمكن ملاحظة مواصلة تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بـكوفيد-19”.

وأضاف أنه رغم “إيجابية الوضع بشكل شامل”، فقد لاحظ المعهد “بعض المؤشرات المنذرة المرتبطة بانتقال العدوى”.