كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. رصد 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبلغ عدد الضحايا بالتالي 34678 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد.
وقالت هيئة الدفاع المدني: إن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 296 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 239706، لافتة إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 18303 حالات، وانخفضت حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة إلى 103 أشخاص.
كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 614 حالة؛ حيث ارتفع المؤشر من إلى 186725 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 486 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,216 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.