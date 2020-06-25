كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. رصد 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبلغ عدد الضحايا بالتالي 34678 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد.

وقالت هيئة الدفاع المدني: إن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 296 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 239706، لافتة إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 18303 حالات، وانخفضت حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة إلى 103 أشخاص.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 614 حالة؛ حيث ارتفع المؤشر من إلى 186725 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين.