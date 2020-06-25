كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الإسرائيلية تسجل 668 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 668 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 22400 حالة، وحصيلة الوفيات 309 أشخاص.

وتشهد إسرائيل منذ أواخر مايو الماضي ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وأعادت السلطات الإسرائيلية إجراءات الإغلاق في بعض المناطق اعتبارا من أمس الأربعاء، وطالت الإجراءات المناطق التي يقطنها اليهود المتشددون.