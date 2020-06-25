كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأفريقي يشيد بدعم العاهل المغربي لدول القارة لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مفوضة الاتحاد الأفريقي للاقتصاد القروي والفلاحة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، مساء اليوم الخميس، أنها أشادت بمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس، من خلال إرساله مساعدات طبية إلى العديد من الدول الإفريقية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية المغربية: إنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، تم إرسال مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، دون تحديد أجندة الإرسال وترتيب الدول.

وشملت المساعدات مجموعه 8 ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من الأزيتروميسين.

وقالت ساكو: إن "هذه المبادرات قد وصلت إلى قلوب الجميع في إفريقيا"، معبرة عن امتنانها الشديد لهذه الخطوة الملكية الإنسانية، مُعلقة بالقول "سعداء جدا بأواصر الأخوة هذه، وبهذا التضامن في هذه الأوقات العصيبة التي تجتازها القارة ويجتازها العالم في ظل جائحة كورونا"، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أشادت في وقت سابق، بالمساعدات الطبية التي أرسلها الملك محمد السادس، لعدد من الدول الأفريقية في ظل تفشي جائحة كورونا.

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