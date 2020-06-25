كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت طوكيو، اليوم الخميس، 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لتبقى البؤرة الرئيسة لتفشي الفيروس في اليابان.

وأوضحت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، أن أكثر من 60% من هذه الحالات هي لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما.

وتشهد العاصمة طوكيو، لليوم الثاني على التوالي، مستوى مرتفعا من الزيادة اليومية في الإصابات بفيروس كورونا، بعد تسجيل سلطات المحافظة 55 حالة جديدة، أمس الأربعاء، وهي الحصيلة القياسية منذ مطلع شهر مايو الماضي.

وسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أما الحصيلة العامة من الحالات، التي تشمل المصابين من أفراد طاقم وركاب سفينة Diamond Princess السياحية، فوصلت إلى 18924، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 984 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وتعافى من المرض، منذ بداية الجائحة، حوالي 16,9 ألف شخص، بينما يبقى نحو 60 مصابا في وحدات العناية المركزة عبر البلاد.

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