أبناء سخنين يضع قدما ونصف في الدرجة العليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين، مساء اليوم الخميس، فوزا غاليا في مشوار العودة إلى الدرجة العليا، بعد فوزه في مباراته المصيرية أمام هبوعيل ريشون لتسيون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة 35 من البلاي أوف العلوي بالدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف مبكر أحرزه اللاعب، إيمري وولشمان، بعد مرور 3 دقائق على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 68 أضاف اللاعب، أسامة خلايلة، الهدف الثاني لأبناء سخنين، وفي الدقيقة 84 حسم اللاعب، مهران راضي، المباراة بهدف ثالث لصالح اتحاد أبناء سخنين.

وبهذا الفوز، رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 63 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، ليوّسع الفارق بين صاحب المركز الثالث، هبوعيل ريشون لتسيون، إلى 5 نقاط مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.

هذا، وسيحل أبناء سخنين في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل كتمون القدس يوم الاثنين المقبل، وهو بحاجة لنقطة واحدة من أجل حسم الصعود بشكل نهائي إلى الدرجة العليا.