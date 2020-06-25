تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا في الخليل ورام الله وإغلاق مخيم عايدة 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظتا الخليل، ورام الله والبيرة، في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الخميس، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحافي، أن 18 إصابة جديدة سُجّلت في محافظة الخليل، فيما سُجّلت إصابتان في محافظة رام الله والبيرة، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم الخميس إلى 54 إصابة.

وذكرت الكيلة أنه تم تسجل 4 حالات تعافٍ في محافظة جنين، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في الضفة والقدس المحتلّتين بالإضافة إلى قطاع غزة المُحاصَر، ارتفعت إلى 1588 إصابة، وووصلت الإصابات النشطة إلى 963، وحالات التعافي إلى 620 حالة.

إغلاق مخيم عايدة

في السياق، قرّر محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم، إغلاق مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد ظهور إصابات جديدةبالفيروس.

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وأشار حميد إلى أنه تم إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى المخيم ومنع الدخول أو الخروج منه وإليه.

ويأتي الارتفاع في الإصابات وسط استمرار تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية، ومن أبرزها: إغلاق جميع قاعات الأفراح والمناسبات في مختلف المحافظات ومنع التجمهر، وتعليق صلاة وخُطب الجمعة في جميع المساجد، وفرض الإغلاق على محافظة الخليل لمدة 5 أيام.

وقال حميد في وقت سابق: "إننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات مشددة في المحافظة، في حال ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا".

وأضاف حميد أن الأوضاع في المحافظة ينذر بالخطر، في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس، كما حدث في مخيم العزة شمالا، مضيفا أن ما يجري الآن يستدعي أن نكون على حذر واستعدادا لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

وجدد حميد التأكيد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف المناسبات والأفراح والتجمعات، مشيرا إلى أنه تم تكليف الشرطة بمتابعة الأمر وملاحقة المخالفين.