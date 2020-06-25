وكالة الأدوية الأوروبية توصي بتسويق مشروط لعقار "رمديسيفير"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عرب ٤٨/ أ. ف. ب.

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم، الخميس، بالسماح بـ"تسويق مشروط" لعقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة، التي تتخذ من أمستردام مقرًا، في بيان، إن "رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي"، وأشارت إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية.

وأوضحت أنّ المفوضية "تتطلع إلى اتخاذ قرار للسماح بالتسويق المشروط لـ'رمديسيفير' خلال الأسبوع المقبل".

وتتعلق توصية الوكالة الأوروبية بعلاج البالغين والمراهقين بدءًا من 12 عامًا، الذين يعانون من التهابات رئوية ويحتاجون إلى إنعاش بالأوكسيجين.

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وأظهرت دراسة للوكالة أنّ المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون "رمديسيفير" يتعافون، في المتوسط، قبل نحو أربعة أيام من بقية المصابين.

ويعدّ هذا العقار الذي كان أنتجه مختبر "جلياد الأميركي" لعلاج الحمى النزفية إيبولا بالأساس، أول علاج يثبت فاعلية، ولو متواضعة، لدى المصابين بكوفيد-19 وفقًا لاختبارات سريرية واسعة.

وأتيح اللجوء إلى هذا العقار في الولايات المتحدة للحالات الطارئة، ثم في اليابان.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، حديثًا، إنها ستستخدم عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات في علاج مرضى كوفيد-19.

وأكدت أن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام.