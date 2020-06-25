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محكمة إيرانية تقضي بسجن وجلد طالب إحتج على إسقاط الطائرة الأوكرانية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 25 يونيو 2020

قضت محكمة إيرانية بالسجن 8 سنوات والجلد 74 ضربة، لطالب إحتج على إسقاط الطائرة الأوكرانية التي كانت تقل 176 راكبا .

 

ووصفت شبكة إيران واير التي يديرها صحفيون معارضون في تقرير لها، الخميس، الحكم ضد سياوش نوروزي جعفرلو، طالب جرافيك بجامعة شيراز، بأثقل الأحكام الصادرة ضد المشاركين في احتجاجات سلمية اعتراضا على تحطم الطائرة المدنية في طهران.

 

وأقام طلاب إيرانيون مراسم تأبينية لضحايا الطائرة المنكوبة في عدد من الجامعات الإيرانية، 11 يناير/ كانون الثاني، بعد ساعات من بيان للجيش الإيراني يؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين.

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واعتقلت واستدعت السلطات الإيرانية العديد من الطلاب في جميع أنحاء البلاد، قبل أن تصدر أحكام بالحبس والجلد للمشاركين في هذه المسيرات.

 

وكان الطالب سياوش جعفرلو من بين الطلاب المعتقلين، والذي بحسب أحد أقاربه، وجهت إليه اتهامات بسبب تعاون بين الحرس الجامعي وأجهزة أمنية إيرانية.

 

وحكم على جعفرلو بالسجن ثماني سنوات بتهم التآمر لزعزعة الأمن القومي، وإهانة المرشد، و الإخلال بالنظام العام، وفق التقرير.

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