شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. اكتشاف 45 إصابة بكورونا في مسلخ للرومي والان نبدء بالتفاصيل

كشفت إجراءات فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد مسالخ الديك الرومي ببلدة

فيلدسهاوزن في ولاية سكسونيا السفلى بشمال غرب ألمانيا عن إصابة 45 من

العاملين به.

صرحت بذلك اليوم الخميس إدارة أولدنبورج المحلية والشركة التي تدير المسلخ والمتخصصة في لحوم الديكة الرومية وتنتمي إلى مجموعة فيزينهوف

التجارية.

وقالت شركة جيستلاند إنه ثبتت إصابة خمسة من العاملين النظاميين وأربعين من العاملين بعقود بالعدوى، مشيرة إلى واحدا فقط من هؤلاء يقيم بشكل مشترك مع آخرين، في حين يقيم الباقون جميعا في حجرات خاصة.

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وقال مستشار الولاية للشؤون الصحية كارستن هارينجس اليوم الخميس: "إن عدد المصابين بالعدوى لم يتناسب... مع نتائج الفحوص التي تمت قبل ذلك والتي أثبتت أن 23 من العاملين البالغ عددهم 50 شخصا كانت عينات إصابتهم

بالعدوى إيجابية".

وأوضح هارينجس أن فترة الحضانة للفيروس التي تبلغ 14 يوما يمكن أن ترفع عدد الإصابات، وفرضت إدارة الدائرة المحلية الحجر الصحي الفوري على المصابين بالعدوى والمخالطين لهم.

وعلى الرغم من أن تفشي كورونا في فيلدسهايم بهذه النتائج أقل بكثير مما

ثبت في مسالخ أكبر مجزر آلي في ألمانيا وهو مجزر تونيس بولاية شمال

الراين ويستفاليا، سيكون له أثر كبير على منطقة أولدنبورج.