شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المستشار "تركي آل الشيخ" يمدح الرسول في قصيدة جديدة على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي -
وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "محمد يانبي الله.. يارحمة من السماء.. مهداه صلاة الله.. وسلامة عليك.. عليك أذكى".
كان تركى آل الشيخ قد تحدث عن مرضه من عدة أيام، قائلا : "لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلى فيه، ربى لا يوريكم مكروه فى غالى .. الأمراض ابتلاء من الله، ونشهد الله أننا صابرون محتسبون للأجر".
وتوجه تركى آل الشيخ، إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يرفع الله عنه المرض الأخير الذى ألم به.
وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "يارب ارحم ضعفى فلا ملجأ منك إلا إليك".
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