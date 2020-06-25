شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المستشار "تركي آل الشيخ" يمدح الرسول في قصيدة جديدة على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "محمد يانبي الله.. يارحمة من السماء.. مهداه صلاة الله.. وسلامة عليك.. عليك أذكى".

كان تركى آل الشيخ قد تحدث عن مرضه من عدة أيام، قائلا : "لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلى فيه، ربى لا يوريكم مكروه فى غالى .. الأمراض ابتلاء من الله، ونشهد الله أننا صابرون محتسبون للأجر".

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وتوجه تركى آل الشيخ، إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يرفع الله عنه المرض الأخير الذى ألم به.

وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "يارب ارحم ضعفى فلا ملجأ منك إلا إليك".