شكرا لقرائتكم ترمب: تهديد قائد جماعة "حياة السود مهمة" خيانة وتمرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، على تهديد قائد جماعة "حياة السود مهمة" بحرق النظام واستبداله واصفاً ذلك بالخيانة والتمرد.

وقال في تغريدة نشرها على تويتر، "تهديد قائد جماعة (حياة السود مهمة) بحرق النظام واستبداله خيانة وتمرد".

وأمس الأربعاء، قال رئيس حركة السود في نيويورك، هوك نيوسوم، إنه مستعد لحرق النظام الأميركي لتحقيق مطالب السود في أميركا، لافتا إلى أن العنف ضروري في بعض الأحيان لتحقيق الأهداف.

جاء ذلك في لقاء مع فوكس نيوز ناقش فيه اتجاه الحركة في أعقاب وفاة جورج فلويد، والتي تبعتها مظاهرات لاحقة في جميع أنحاء البلاد، وتسببت بالكثير من الدمار والعنف.

وقالت المضيفة، مارثا ماك لنيوسوم، "لقد قلت إن العنف ضروري في بعض الأحيان في هذه المواقف". "ما الذي تأمل أن تحققه بالتحديد من خلال العنف؟".

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أجاب نيوسوم: "من المثير للاهتمام أن تطرحي هذا السؤال، لأن هذه الدولة مبنية على العنف. ما هي الثورة الأميركية، وما هي دبلوماسيتنا في جميع أنحاء العالم؟

وأوضحت المضيفة أن سؤالها قائم على التعليقات التي سمعتها من نيوسوم في مقابلات مختلفة.

حرق النظام

ورد نيوسوم للمضيفة "قلت، إذا لم تعطنا هذه الدولة ما نريد، فسوف نحرق هذا النظام ونستبدله. حسنًا؟ ويمكنني التحدث بشكل مجازي إنها مسألة تفسيرية".

وتابع: "دعونا نراقب تاريخ الستينيات، عندما كان السود يتظاهرون". "حققنا أعلى نمو في الثروة، في ملكية العقارات. والآن فكر في الأسابيع القليلة الماضية منذ أن بدأنا الاحتجاج. لقد تم فصل ثمانية من رجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف نيوسوم "أنا لا أتغاضى عن أعمال الشغب ولا أدينها، لكني فقط أخبركم بما لاحظته."