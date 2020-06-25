تنسيقية شباب الأحزاب تسلم مستلزمات طبية لمديرية الصحة بكفر الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة حزبي الحركة الوطنية المصرية والإصلاح والنهضة، الدكتور وائل أبو المجد مدير مستشفى سيدي غازي المركزي بمحافظة كفرالشيخ ودكتور محمد خيري مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بكفرالشيخ وقاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية، والتي اشتملت على: 1_ 1200 كمامة طبية

2 _ ٢٠٠ لتر كلور للتعقيم

3- 48 ترمومتر

4- 30 عبوة كحول

لصالح مستشفى سيدي غازي المركزي والرعاية الأساسية بمديرية الصحة. يأتي ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعى أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات. ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة وللمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.

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