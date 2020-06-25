شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن عودة العمل بمقر النقابة السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن عودة العمل بكامل طاقته بمقر النقابة باستثناء المطعم والكافيتريا بداية من السبت القادم الموافق 4 يوليو، مضيفا أنه نظرا لاحتياج بعض الزملاء الحصول على بطاقات الرقم القومى بعد أن قاموا بإجراءاتها الإدارية بمقر الأحوال المدنية بالنقابة وتسهيلا على الجميع فستتواجد الموظفة المسئولة يومى السبت والأحد المقبلين بالدور الأرضي بمقر نقابة الصحفيين لتسليم هذه البطاقات .

يذكر أن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، قال من قبل إنه فى اطار مثل هذا الظرف الذى نواجهه أصبح لزاما علينا اتخاذ كل إجراءات الحيطة حفاظا على الصحفيين جميعا و أنه بعد التشاور والبحث مع النقيب ضياء رشوان والزملاء بالمجلس وعدد من المتخصصين وجدنا انه من الأفضل غلق جميع ادوار النقابة لمدة أسبوعين واقتصار العمل خلال تلك الفترة على خدمات الضرورة فقط والمتواجدة بالدور الأرضى وهى العلاج وصرف الاعانات والبدل والقروض وتجديد الاشتراكات وشراء مستلزمات الاجراءات الوقائية كالكحول والكمامات وغير ذلك .

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وأضاف محمد شبانة فى بيان له، أن كل تحويلات العلاج الآن تتم اونلاين من خلال خدمة الواتس اب من خلال موظفين العلاج مع جميع المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات، مطالبا بالالتزام بتلك الاجراءات حفاظا على الجميع على ان يكون المرور ببوابة التعقيم عند التواجد بالنقابة .