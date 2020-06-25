تنسيقية شباب الأحزاب: ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية خالدة قضت على خفافيش الظلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن ثورة 30 يونيو هي ملحمة وطنية خالدة تمثلت في اصطفاف المصريين جميعا للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذي كان هدفهم هو تدمير الدولة ومؤسساتها وهويتها أيضا.
وأضافت شيماء عبد الإله في تصريحات لـ"الخليج 365": لم يكن هناك أدنى شك فى أن الجيش المصري سيكون دعما وسندا للشعب كما هو الحال دائما وعندما بدأت رسائل الطمأنينة من الجيش وعلى رأسه الرئيس السيسي وقتها ازداد المصريين الوطنيين تصميما على مواجهة خفافيش الظلام والتخلص منهم مهما كان الثمن.
و تابعت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب : "مازال الجيش المصري حافظا للعهد يحمى الوطن ويقدم التضحيات لنحيا أمنين وكما يؤكد الرئيس فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن ولكن بفضل الله ثم بفضل أبناؤه وجيشه القوي نحن صامدون بقوة وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".
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