جريمة قتل بشعة تهز مراكش.. الضحية مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء ! – صور

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إهتز “حي السلام” وسط مراكش، اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مهاجر من أصول إفريقيا جنوب الصحراء على يد صديقه.
وحسب مصادر محلية، فإن شجار نشب بين مهاجرين من أصول إفريقية تطور إلى جريمة قتل بشعة، بعد أن وجه أحدهما إلى الآخر طعنات قاتلة، لقي مصرعه على إثرها في عين المكان.
وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحاذث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الشرطة القضائية، التي فتحت تحقيقا، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث بناء على تعليمات النايبة العامة المختصة.
ونقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات في مستشفى محمد السادس في مراكش، قصد إخضاعها لتشريح طبي، فيما تم توقيف المشتبه فيه، ووضعه رهن تدابير الحارسة النظرية.
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