الأمن يوقف مقدم شرطة بحوزته 200 كيلوغرام من الشيرا.. كان ينقلها في سيارته الخاصة رفقة عائلته

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز 200 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت على متن سيارة خفيفة قادمة من مدينة مكناس في اتجاه الرشيدية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط السيارة المشكوك فيها على مستوى نقطة المراقبة الأمنية الموجودة عند مدخل المدينة، حيث تم توقيف سائقها الذي يعمل شرطيا بمدينة مكناس، برتبة مقدم شرطة رئيس، وأربعة من أفراد عائلته من بينهم ابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، بينما تم العثور على شحنات المخدرات مخبأة في الصندوق الخلفي للسيارة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع الشرطي السائق ومرافقيه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الموقوفين، فضلا عن توقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.