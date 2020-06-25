حصية كورونا في المغرب.. 431 إصابة و32 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و32 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 32 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأربعاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الخميس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8500 بنسبة 75 في المائة.
وأضافت المتحدثة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 217 حالة في الإجمالي بنسبة 2.2 في المائة.
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