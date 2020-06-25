“دفتر التحملات” يؤجل عودة حركة النقل إلى محطة بني ملال.. ومدير المحطة يوضح – فيديو

أوضح وليد الضو، مدير المحطة الطرقية في بني ملال، أنه تم، رسميا، استئناف العمل داخل المحطة، منذ فجر اليوم الخميس، لكن في غياب الحافلات، بسبب احتجاج أربابها على دفتر التحملات، الذي فرضته وزارة الداخلية.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن المحطة قامت بعدد من الإجراءات لحماية العاملين، والمسافرين في المحطة كقياس درجة الحرارة، وتعقيم مرتادي المحطة الطرقية طبقا لدفتر التحملات، الذي وضعته وزارة الداخلية.

وأكد مدير المحطة أنه تقرر فرض بعض الشروط على الحافلات لولوج المحطة الطرقية، كتوقيع دفتر التحملات، وشهادة التعقيم.