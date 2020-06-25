في أول أيام تخفيف الحجر الصحي.. وزارة الثقافة تصدر دليل استئناف الأنشطة الثقافية

أصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الثقافة- دليلا يواكب استئناف الأنشطة الثقافية ويضم الإجراءات الوقائية التي تستهدف تدبير فترة ما بعد الحجر الصحي والعودة إلى ممارسة الأنشطة الثقافية.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن هذا الدليل يأتي في إطار مواكبة التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وطبقا لمقتضيات منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المتعلق بإجراءات وتدابير استئناف العمل بالمؤسسات العمومية.

وتهدف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل الذي يمكن تحميله على الموقع الإلكتروني للوزارة، إلى ضمان سلامة الموظفين والمستخدمين والمرتفقين بمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة تحت وصاية وزارة الثقافة والشباب والرياضة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، وكذا التنظيمات العاملة بمجالات الثقافة والرياضة والاتصال.

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وأضاف المصدر ذاته أن هذا الدليـل تم إعداده بتشاور مـع الشركاء المهنيين العموميين والخواص بما في ذلك المؤسسة الوطنية للمتاحف، المكتبـة الوطنية للمملكة المغربية، ومسرح محمد الخامس، ومؤسسة أرشيف المغرب، وفيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، والشركة المغربية للهندسة السياحية، والمعهد المغربي للتقييس.

ويقدم هذا الدليل الموجه إلى الفاعلين العموميين والخواص في القطاع الثقافي وإلى الجمهور الواسع، تفاصيل عن الممارسات الفضلى الواجب إرساؤها في مختلف المؤسسات والأنشطة الثقافية، ولاسيما المعالم التاريخية، والمواقع الأركيولوجية، والمتاحف العمومية والخاصة، ومراكز التعريف بالتراث، والمكتبات والخزانات الوسائطية العمومية والخاصة، وفضاءات العرض المفتوحة والمغلقة (مسرح، موسيقى ورقص، مهرجانات، فنون الشارع، سيرك)، وفضاءات العرض والأروقة الفنية العمومية والخاصة، ومعاهد الموسيقى والرقص، المؤسسات الخاصة للتعليم الفني، والتظاهرات.

وجددت الوزارة التأكيد على أن استئناف الأنشطة يجب أن يكون تدريجيا في احترام تام لقواعد النظافة والأمان، وكذا الأجندة المحددة من طرف السلطات العمومية المختصة.