في أول يوم بعد رفع الحجر الصحي عن مدينة الدارالبيضاء؛ أعلنت شركة الترامواي في المدينة عن تغيير مواقيت عملها، ابتداء من اليوم الخميس.
وقالت الشركة المذكورة إن انطلاق أول رحلة، عبر الترامواي، ستكون في الساعة الخامسة والنصف صباحا، سواء بالخط الأول أو الثاني، بينما سيشتغل الخط الثاني، الرابط بين منطقة عين الذئاب، وسيدي البرنوصي، خلال نهاية الأسبوع الجاري، إلى حدود منتصف الليل.
وأثار الشكل الجديد لمقدمة ترامواي الدارالبيضاء انتباه البيضاويين، بعدارتدائه كمامات أسوة بنظيريه في الرباط، كرسالة رمزية للسكان، للالتزام بارتداء الكمامات، مع رفع الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول يوم بعد رفع الحجر الصحي.. ترامواي الدارالبيضاء يغير مواعده.. ويضع” الكمامة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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