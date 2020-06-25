مصرع فتاة من عين ماهل دهسًا في "نوف هجليل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت الفتاة عروب حبيب الله، التي تبلغ من العمر 15 عامًا، من بلدة عين ماهل، مصرعها، مساء اليوم الخميس، إثر تعرّضها للدهس في مدينة "نوف هجليل" (نتسيرت عيليت سابقا).

وجاء في التفاصيل أن سيارة دهست الفتاة ملقيةً إياها باتجاه سيارة أخرى، فيما لاذ السائق بالفرار من المكان.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان الذي دُهست فيه الفتاة، الإسعاف الأوليّ لها، ثم نقلها إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لاستكمال تلقّي العلاج، غير أن محاولات الإبقاء على حياة الفتاة باءت بالفشل.

وقالت الشرطة في بيان إنها باشرت في التحقيق في الحادث.

يذكر أنه أُعلنت في قرية بئر المكسور، صباح اليوم، وفاة الشابة فاطمة يحيى حجيرات عن عمر ناهز 20 عاما، في مستشفى (رمبام) بحيفا، متأثرة بإصابتها في حادث دهس وقع بمدينة شفاعمرو، يوم الجمعة الماضي.