668 إصابة بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوضحت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، الصادرة مساء اليوم الخميس، أن عدد المُصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، قد بلغ 22400، بينهم 309 وفيّات، منذ بداية الجائحة، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إلى 668 شخصا.

وقالت القناة الإسرائيلية "12"، إن عدد من المُصابين في آخر 24 ساعة، هو الأعلى في يوم واحد منذ أوائل نسيان/ أبريل الماضي.

وذكرت الوزارة أنه من مجمل الإصابات هناك 52 وُصفت حالتهم بالمتوسطة، فيما وُصفت حالة 47 من بينهم بالخطيرة، يخضع 29 من بينهم للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعيّ.

وأوضحت أن 16007 أشخاص تماثلوا للشفاء، فيما بلغ عدد المُصابين الحاليين بالفيروس إلى 6084.

وأوضحت القناة "12" أن الحكومة كانت قد أعلنت حظرًا على مغادرة المنازل لأغراض غير ضرورية، حينما بلغ عدد المُصابين بالفيروس 677 شخصا في يوم واحد، مُشيرة إلى أن الحكومة، ما تزال لم تفرض "قيودًا عامة"، باستثناء المناطق التي تُعتبر "حمراء".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 22139 بعد تسجيل 61 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية، ليصل بذلك عدد الإصابات النشطة إلى 5870.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها أن عدد الإصابات المتوسطة وصل إلى 45، في حين بلغ عدد الحالات الخطيرة 49 تم وصل 29 منهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصل عدد حالات الوفاة الإجمالي من جراء الفيروس 308 حالات.

وبحسب الوزارة، فإنه تم تسجيل 14 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في نسبة ضئيلة بلغت 0.1%، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 15961، ولفتت الوزارة إلى عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية بلغ 2226.

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وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت فجر اليوم الخميس عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى معدل إصابات يسجل في البلاد منذ نهاية نيسان/ أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه للمرة الثانية منذ التاسع من نيسان/ أبريل، تسجل معدلات إصابة عالية خلال يوم واحد فقط والتي تجاوزت 460 إصابة. وأظهرت معطيات الوزارة أن الإصابات حتى منتصف ليل الثلاثاء بلغت 448 إصابة، وهو أيضا أعلى معدل يسجل منذ 22 نيسان/أبريل.

وأجرت الوزارة وصناديق المرضى في جميع أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16990 فحصا لاكتشاف كورونا، وأظهرت النتائج أن 2.6% من الفحوصات موجبة، مع استمرار الارتفاع في الحالات المرضية، وهي الإحصائيات الأعلى التي تسجل منذ الرابع من أيار/مايو الماضي، فيما سجلت 308 حالة وفاة.

ورغم الارتفاع المتواصل في الإصابات والتحذير من موجة ثانية للفيروس، إلا أن الغالبية العظمى من الإصابات وصفت بالطفيفة وتخضع للرقابة الطبية في الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، بحيث يلاحظ تراجعا في عدد الحالات التي ترقد في مستشفيات البلاد.

ولوحظ التراجع في عدد مرضى كورونا بالمستشفيات دون أن تسجل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث يرقد في المستشفيات للعلاج 189 مصابا، غالبيتهم وصفت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة بينهم 28 مصابا بحالة خطيرة جدا تم وصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

واستغلت الحكومة الإسرائيلية الارتفاع المتواصل بالإصابات بكورونا لتصادق بالإجماع، أمس الأربعاء، على استئناف استخدام أساليب تعقب الشاباك للمصابين بفيروس كورونا ومخالطيهم، وذلك على الرغم من الانتقادات الشديدة لاتباع هذه الخطوات سابقا بسبب انتهاكها خصوصيات المواطنين.

ومع الارتفاع المتواصل بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، شرعت الشرطة وسلطات إنفاذ القانون بتطبيق الإجراءات المشددة وتحرير المخالفات والغرامات المالية على كل من لا يلتزم بتعليمات الوقاية، وبضمنها وضع الكمامة والحفاظ على التباعد في الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والقاعات والمقاهي.

إلى ذلك، أوصى معهد "غراتنير" الذي يقدم استشارات لوزارة الصحة للحكومة بفرض إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس قائلا في توصياته إنه "لا يوجد أي مفر إلا بفرض إجراءات جديدة واسعة في عموم البلاد، لأن وتيرة الإصابة بكورونا ترتفع مع الوقت".